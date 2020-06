Roma, Musei Vaticani gratis per il personale sanitario

21:00

Tante le iniziative messe in atto, soprattutto in ambito turistico, per mostrare riconoscenza e gratitudine a tutti coloro che hanno combattuto in prima linea contro il Covid-19. A Roma, stando a quanto divulgato dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, dall'8 al 13 giugno tutti i medici, gli infermieri e il personale tecnico e sanitario ausiliario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private italiane potranno visitare gratuitamente - anche in compagnia di un eventuale accompagnatore - i Musei Vaticani e il complesso delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo (visitabili nei giorni 6-7 giugno e 13-14 giugno).

Al fine di usufruire dell'agevolazione è sufficiente presentare il tesserino di riconoscimento rilasciato dagli ordini professionali o dalle aziende sanitarie di appartenenza. L. F.