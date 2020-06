SardegnAperta: la campagna multimediale per rilanciare il turismo

12:27

Una campagna di comunicazione dal forte impatto mediatico, per rassicurare i turisti e convincerli a prenotare una vacanza: si chiama SardegnAperta il progetto no profit che propone una narrazione positiva dell'isola in vista dell'estate.

Obiettivo della campagna social, che sarà veicolata in diverse lingue con una grafica intorno all'hashtag #SardegnAperta e al teaser "La Sardegna è aperta. Da sempre", è coinvolgere operatori del turismo e istituzioni, trovando una serie di valori comuni e coordinando le rispettive comunicazioni, in modo da intercettare flussi turistici ancora confusi e senza punti di riferimento.



Realizzata da Tiziana Tirelli, Giovanni Murgia e Gianluigi Tiddia (meglio conosciuto come Insopportabile su Twitter), professionisti legati al mondo del turismo e della comunicazione, la campagna proporrà contenuti focalizzati non solo sugli aspetti che rendono unica la Sardegna, come le tradizioni e la natura, ma anche sui fattori che la rendono una destinazione sicura, senza rischi, affidabile e accogliente anche nella prima estate dopo la pandemia globale. O. D.