10:57

Cinque modalità differenti di approccio al mondo dei viaggi e cinque target da colpire con offerte e comunicazioni mirate. Si chiamano Stili Vacanze e a elaborarli è stato GfK Sinottica®, che ha identificato i principali tratti caratteriali e comportamentali dei vacanzieri di questa anomala estate post-Covid.

Il sistema informativo di GfK Sinottica mette al primo posto il cosiddetto Stile Traveller, che rappresenta il 27,3% dei vacanzieri, pari a circa 6,5 milioni di persone. Si tratta di individui delle fasce di età centrali, con un interesse sviluppato per la cultura e buone risorse economiche, anche se prediligono la vacanze estiva avventurosa e low cost.



Gli stanziali

Il secondo Stile, quello Vacationer, interessa il 21,7% del totale vacanzieri, pari a circa 5,2 milioni di individui ed è prevalentemente costituito da senior dal reddito medio. Sono poco dinamici e si rifugiano nelle proprie abitudini alla ricerca della tranquillità.



L'importanza del servizio

Lo Stile Cushy, invece, raccoglie l’8,3% del totale vacanzieri, pari a circa 2 milioni di individui. È il gruppo che più di altri attribuisce valore al servizio di qualità e per questo si affida a mediatori di sicurezza per prendere delle decisioni.



Il quarto stile, lo Stile Voyager, interessa il 18,9% del totale vacanzieri, pari a circa 4,5 milioni di individui. Rappresenta lo stile più evoluto e informato, sempre alla ricerca di avventura e di emozioni “anche se quest’anno – commenta Mara Galbiati, Product Lead della solution Media Measurement in GfK - avrà un numero più limitato di mete tra cui scegliere. Se si vuole attrarre questo target è importante comprenderlo a fondo e sapere cosa e come comunicare, per mantenere rilevante e appetibile la propria offerta, anche se diversa rispetto a quella degli anni precedenti’. Il servizio, per questo target di clientela, assume un aspetto secondario, in quanto sapersi arrangiare è uno degli ingredienti del viaggio.



Infine lo Stile Tourist, che riguarda il 23,7% del totale, pari a circa 5,6 milioni di individui. Questo gruppo raccoglie individui di età diverse e ben rappresenta la famiglia italiana. Vive la vacanza come occasione di svago, divertimento, ma anche come forma di convivialità e aggregazione familiare.



Ciascuno Stile, spiega Gfk, può essere analizzato come target, al fine di capire come costruire una comunicazione adatta alle sue aspettative, ai suoi bisogni e alle sue abitudini in fatto di esposizione cross-mediale. Può quindi essere riprodotto nei principali software di pianificazione e analisi operativa, in modo da trasferire le caratteristiche del target specifico nella pianificazione operativa.