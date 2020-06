'Friuli Venezia Giulia... a braccia aperte': parte la campagna di restart

17:07

Sarà veicolata con il claim “Friuli Venezia Giulia... a braccia aperte” la campagna per la ripartenza della regione realizzata da PromoTurismoFVG per il rilancio del settore turistico.

Pubblicità

L’iniziativa declinerà per ogni prodotto – mare, montagna, cultura ed enogastronomia – con uno slogan ad hoc. Primo punto sarà quello che riguarda ovviamente il balneare con il claim “Friuli Venezia Giulia... Mare aperto”.

“L’ente del turismo ha deciso di concentrare le strategie per la ripartenza non in una campagna di restart sulla destinazione complessiva – si legge in una nota -, ma nei brand della regione e nei prodotti: la promozione è stata sviluppata attraverso un’analisi dei comportamenti attesi dall’utenza, che a seguito dell’emergenza hanno evidenziato nuove declinazioni (es. ricerca di rassicurazione) e ulteriori bisogni (es. esperienze “reload”)”.