La Puglia offre 300mila euro a vettori e t.o. partner per promuovere il suo brand

12:31

Si chiama Puglia Travel Industry il programma di promozione lanciato dalla destinazione, che è alla ricerca di collaborazioni con compagnie aeree e tour operator perché veicolino il brand Puglia in più direzioni e a più target distinti e mette sul piatto 300mila euro per chi accoglierà l’invito.

“Ripristinare i collegamenti con l’estero e con il resto d’Italia: questo è il nostro obiettivo nel coinvolgimento di tutte le compagnie aeree attraverso incentivi a venire ad investire in Puglia con Aeroporti di Puglia – commenta l’assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone -. Vogliamo imprimere una spinta propulsiva importante ai viaggi aerei verso la Puglia, a beneficio del territorio e della conoscenza del brand Puglia, della ripresa dei flussi turistici nazionali e internazionali. Vogliamo continuare a lavorare con i turisti stranieri che hanno dimostrato di apprezzare la Puglia come una delle regioni più ambite per le sue bellezze naturali, per i suoi centri storici e per la capacità di essere accogliente e autentica. Per questa ragione riteniamo che le compagnie aeree possano aiutarci a svolgere quel ruolo di promozione e di marketing che è stato uno degli elementi di successo della Puglia nel corso di questi anni in cui il turismo straniero è aumentato a doppia cifra”.



L’obiettivo della campagna è quello di promuovere la Puglia in Italia e all’estero come terra autentica e contemporanea. Una nuova meta di viaggio alternativa alle destinazioni italiane più conosciute nel mondo e al turismo di massa.



I contenuti della comunicazione del brand Puglia saranno elaborati e forniti da Pugliapromozione, mentre mezzi e strumenti saranno elaborati e proposti da compagnie aree e tour operator, come per esempio social media marketing, pubblicità attraverso il sito internet, pubblicità a bordo degli aeromobili; magazine di bordo, pubblicità su altri canali e media.