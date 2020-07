Unwto: “Italia centrale per la ripartenza del turismo internazionale”

13:28

“L’Italia è il Paese da cui avviare la campagna di rilancio del turismo internazionale”. È il segretario generale della Unwto, Zurab Pololikashvili, a sancire la rilevanza della nostra Penisola nel giorno della riapertura delle frontiere a livello europeo, dando un chiaro segnale di fiducia nei confronti dell’Italia come destinazione turistica sicura.

Pubblicità

Pololikashvili, si legge su HotelMag, ha inoltre manifestato “pieno apprezzamento per le misure adottate dall’Italia per mitigare la crisi e favorire la ripresa del settore” ed elogiato la vocazione italiana verso il turismo sostenibile, ricordando che l’Unwto ha dichiarato il 2020 Anno del Turismo Rurale.



Nell’incontro ufficiale con il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, il segretario generale ha ribadito, in particolare, la volontà di rafforzare la collaborazione tra l’Italia e l’Unwto sulle politiche del turismo.



Il Ministro, dal canto suo, ha ricordato le gravi ripercussioni sul settore turistico italiano dovute al dilagare della pandemia, un comparto alimentato per la metà dal turismo proveniente dall’estero.