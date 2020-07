Veneto, la Regione prepara misure a sostegno di t.o. e agenzie

17:28

La Regione Veneto interviene a sostegno di t.o. e agenzie. “Con il collega al turismo Federico Caner sto lavorando ad alcune misure per sostenere la ripartenza del turismo in Veneto, dopo lo stop totale imposto dalle misure anti-pandemia. Tre, in particolare, gli interventi in cantiere: la riduzione del costo del lavoro, gli aiuti alle impese e nuove iniziative per la formazione per irrobustire le competenze e ripensare il turismo che, dopo il Covid, dovrà trovare nuovi spazi e nuovi approcci” spiega l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan.

“La chiusura totale delle attività nel periodo di emergenza sanitaria – aggiunge Donazzan ai rappresentanti di agenzie e operatori turistici - ha portato a una riduzione del 100 per cento delle attività del turismo: una condizione che si è tradotta in dipendenti in cassa integrazione ed in una esposizione finanziaria di svariati milioni di euro in termini di anticipazioni. Il comparto delle agenzie e dei tour operator alimenta direttamente 21 settori nella filiera del turismo: dalla ristorazione agli alberghi, dai bus turistici al commercio vario, operatori portuali e aeroportuali. Non possiamo dimenticare che il turismo è la prima industria del Veneto, che ha registrato nel 2019 un picco di presenze, soprattutto straniere, che è valso 18 miliardi di euro, 9 miliardi dei quali legati alle spiagge. Un primo calcolo sui mancati introiti per le imprese del turismo veneto derivanti dal lockdown nel bimestre marzo-aprile supera già il miliardo di euro. E’ impegno della Regione supportare le imprese del settore e promuovere percorsi e iniziative di riorganizzazione e rilancio”.