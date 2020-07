08:45

“Cerchiamo di promuovere di più le mete locali, ma il virus si muove più rapidamente di noi”. Roberto Cividin, presidente regionale della Fiavet, lamenta il nuovo rallentamento delle prenotazioni in Friuli Venezia Giulia dovuto alla risalita dei contagi nei Balcani e in Austria.

"Appena i nostri dati di contagio in Friuli Venezia Giulia si sono stabilizzati su numeri molto bassi e i turisti da Austria e Balcani iniziavano a prenderci in considerazione - ha raccontato a rainews.it Paola Schneider, presidente regionale di Federalberghi (nella foto) - ecco che da loro sono aumentati i contagi ed è tornata la paura di muoversi”.



Le prenotazioni alberghiere non stanno andando male, aggiunge, ma sono concentrate solo nei fine settimana: “Spero che quello che sta succedendo all’estero ci serva da monito - conclude -: non abbassiamo la guardia, dobbiamo essere prudenti”.