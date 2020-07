Ville in affitto, il fenomeno luxury dell’estate italiana secondo Gabetti

09:19

Ville di pregio per l’estate italiana. Sono in forte aumento le richieste di affitto di ville con piscina privata esterna soprattutto in Liguria e Toscana, ma oggi requisiti fondamentali sono anche il posto barca, l’accesso diretto al mare e il personale di servizio, compreso un chef.

Lo dice Santandrea Luxury Houses, divisione del gruppo Gabetti, specializzata nella compravendita e nell’affitto di residenze di pregio.



“In questo periodo stiamo riscontrando nuovo fermento nel mercato delle seconde case – dichiara Fabio Guglielmi, consigliere delegato Gabetti Agency –. Per quanto riguarda la locazione, è sicuramente dovuto al fatto che chi solitamente preferiva una vacanza all’estero, quest’anno ha invece scelto di rimanere in Italia, optando per mete quali la Liguria o la Toscana, in grado di garantire soluzioni e contesto di alto profilo”.



Fra le mete più gettonate, in Liguria emergono le classiche Portofino e Santa Margherita, in Toscana si rileva un interesse per le località di Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore, Viareggio, L’Elba, Castiglioncello oltre all’Argentario.



I costi per un affitto settimanale in queste località top è fra i 10mila e i 15mila euro.