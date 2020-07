‘Toscana, Rinascimento senza fine’, la campagna di rilancio post Covid

16:53

‘Toscana, Rinascimento senza fine’ è il concept messo a punto da Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, per un’iniziativa di rilancio post Covid che si svilupperà sui vari media.

“Una risposta semplice, attraverso il riposizionamento della Toscana per ciò che è – spiega Enrico Rossi, presidente della Regione – e cercando di star vicino ai tanti operatori e lavoratori del turismo che soffrono per il colpo preso. Oggi si avverte il bisogno di una rinascita e il Rinascimento si collega immediatamente alla Toscana che, grazie alla sua storia e cultura, questa rinascita può offrirla”.



La campagna è diretta in modo particolare al mercato italiano e poi si estenderà alle grandi città dell’Area Schengen ed infine ai mercati di lungo raggio, seguendo l’andamento delle varie aperture ed i primi movimenti sul fronte delle prenotazioni fino al 2021.