Il Mediterraneo prova a ripartire: al via dalla Sicilia il progetto Crossdev

12:13

Il turismo prova a ripartire dai Paesi del Med. Ha preso il via in Sicilia Crossdev (Cultural Routes for Sustainable Social and Economic Development in Mediterranean), il progetto triennale che vede quattro Paesi del Mediterraneo impegnati nello sviluppo di itinerari e strategie volte ad accrescere la competitività del turismo e l’attrattiva delle destinazioni minori.

Pubblicità

Insieme all’Italia, il progetto coinvolge, si legge su Ansa.it, Giordania, Libano e Palestina ed è guidato dall’Ong Cisp (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli), in partnership con il Mibact, l'Assessorato al Turismo della Regione Sicilia e la Soprintendenza del Mare.



Area target per la Penisola è la Sicilia, in particolare le zone tra Castelvetrano-Selinunte, Sambuca di Sicilia, Menfi e Gibellina.



Il progetto prevede incontri, workshop e tour volti alla creazione di un’offerta turistica di qualità.