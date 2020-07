Firenze riparte dal digitale per governare i flussi

13:27

Feel Florence è il nome del nuovo portale e della nuova App sviluppati dal Comune di Firenze e pensati per turisti e cittadini con l’obiettivo di governare i flussi, suggerendo itinerari insoliti in città, nei quartieri e nell’area metropolitana, avvicinare i turisti alle esperienze locali per conoscere le tipicità del territorio, promuovendo un turismo sostenibile e per essere aggiornati su eventi e iniziative.

È online, si legge su HotelMag, anche la nuova piattaforma FeelFlorence, progetto condiviso con la Città metropolitana di Firenze, che sostituisce il sistema firenzeturismo.it: è strutturato per accompagnare il turista dall’organizzazione del viaggio alla scelta degli itinerari e poter reperire informazioni utili anche in riferimento alle strutture ricettive.



Sono due gli strumenti della app che consentono di raggiungere l’obiettivo della sostenibilità: da un lato, un’impostazione che punta sul suggerimento di nuovi e accattivanti percorsi ed esperienze in grado di guidare il turista anche al di fuori dei luoghi più battuti dai flussi turistici; dall’altro, tramite l’analisi dei dati, la rilevazione in tempo reale delle presenze in determinate zone della città, consente di impostare in modo sempre più automatico marker su mappa e funzioni di alert in grado di avvisare il turista, attraverso icone di differente colore, di quali siano in quel momento le aree più congestionate e quali invece possano essere godute senza eccessivo affollamento. Questa funzione, inizialmente pensata per ridurre l’overcrowding turistico, si rivela utile anche nella fase di ripartenza post-Covid19 per promuovere percorsi e luoghi a distanziamento maggiore. È presente anche una funzione di geo-fencing che avvisa il turista o il city user di quando entra nel raggio di 500 metri dal luogo eccessivamente affollato, proponendogli mete alternative.



Feel Florence è prodotta con fondi Pon Metro ed è frutto della collaborazione della direzione Sistemi informativi, della direzione Turismo, della direzione Servizi tecnici del Comune di Firenze e del digital partner Almaviva.