ItWeb, l’Italia si vende online: l’evento di Comitel

Un workshop online che ha coinvolto 40 buyers internazionali provenienti da tutti i continenti e 50 sellers italiani, strutturato come un vero e proprio incontro b2b.

È stato questo ItWeb, organizzato da Comitel & Partners, che si è tenuto nello scorso mese di giugno, con la realizzazione di circa 1000 appuntamenti prefissati.



La Comitel ha lavorato su questo progetto per oltre un anno, mettendolo in cantiere molto prima dell’emergenza Covid-19 e senza pensare che l’evento avrebbe avuto luogo in un momento in cui, a causa della crisi sanitaria in atto, sarebbe stato praticamente impossibile realizzare normali incontri b2b.



È prevista una seconda edizione dell’evento nel mese di gennaio 2021.