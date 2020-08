08:43

“Far sentire al sicuro i viaggiatori. Investire in forme di turismo innovative. Spingere il Made in Italy per valorizzarne la potenza economica. Attuare politiche industriali dedicate all’innovazione per una crescita sostenibile del Paese”.

Deloitte indica - attraverso il messaggio di Andrea Poggi, innovation leader per Italia e North-South Europe - le direttrici per far ripartire un asset strategico: il turismo. Secondo l’Osservatorio quindicinale ‘State of the Consumer Tracker’ soltanto il 28 per cento degli intervistati sarebbe sicuro di volare e un 41 per cento di soggiornare in hotel.



“Attrezzarsi per il new normal in tempi brevi è decisivo sia per riposizionarsi tra le mete di viaggio - suggerisce la società di servizi e consulting -, sia per investire le risorse attese dal Next Generation Europe su uno dei settori che ha un profilo di eccellenza indiscussa”. L’innovazione, quindi, potrebbe dare una spinta decisiva al settore nell’attuale contesto competitivo. La Spagna, ad esempio - evidenzia lo studio -, ha da poco lanciato il suo nuovo portale ufficiale che connette diverse imprese turistiche e istituzioni.



“Se sostenute da politiche industriali coraggiose - osserva infine Deloitte - l’innovazione e la promozione di un turismo digitale con modalità di fruizione ibride possono rivelarsi importanti alleate”.

S. P.