08:35

Sale a 2.500 euro il canone minimo per per le concessioni balneari. Secondo quanto riportato da repubblica.it si tratterebbe di un rincaro per 21mila titolari su un totale di 30mila. Stando alle stime, la misura che scatterà nel 2021 porterà a un maggiore gettito di 39 milioni di euro annui.

Le cifre emergono dalla relazione tecnica del decreto agosto.



I pertinenziali

Il testo, inoltre, affronta anche il problema dei pertinenziali, ai quali è stato chiesto nel 2020 un totale di 5,8 milioni di euro: per questi soggetti viene prevista una sanatoria del pregresso e il ritorno ai valori prestabiliti per le opere di difficile demolizione, anziché quelli stabiliti dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.