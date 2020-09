Moody’s ottimista: l’Italia saprà resistere anche grazie al turismo interno

09:49

A dirlo, adesso, è anche Moody’s: l’Italia, pur essendo ai primi posti nella triste classifica dei Paesi europei più danneggiati dal coronavirus, è anche uno di quelli che ha le maggiori chance di ripresa entro il 2021. Il motivo? L’alta percentuale di turismo interno.

Nella sua ultima ricerca sull'impatto del coronavirus sulle economie europee l'agenzia di rating evidenzia come, rispetto a Paesi come la Croazia, in cui i turisti domestici sono solo l’11% del totale, oppure ancora Cipro, in cui sono il 17%, la quota di turismo domestico nel nostro Stato è infatti del 51%, seguita dal 50% della Spagna e dal 42% del Portogallo.



Un tasso che, almeno sul lungo termine, potrebbe mitigare i rischi legati, ad esempio, a una seconda ondata di infezioni da Covid-19 nei Paesi europei confinanti, che potrebbero dunque optare per un secondo lockdown a danno del nostro inbound. Senza tuttavia dover arrivare a una chiusura dei confini, anche solo il rischio di obbligo della quarantena per i viaggiatori internazionali di ritorno, che in alcuni casi si è già verificato, continuerà a scoraggiare i viaggi internazionali almeno per tutto quest’anno.



I danni della pandemia

Ma come potrà il turismo interno salvare l’economia di un Paese che, secondo l’ultimo report del Wttc, rischia di veder andare in fumo, a fine pandemia, oltre 36 miliardi di euro proprio per la mancanza di visitatori esteri? Per ora Moody’s è ottimista, tanto da confermare per l’Italia il giudizio Baa3 con outlook stabile.



“Le più esposte al crollo dell’inbound - sottolinea Moody’s - sono le economie dell’Europa meridionale: oltre all’Italia, il Portogallo, la Grecia, Malta, Spagna, Cipro e Croazia. Uno shock che ha un impatto negativo fortissimo su occupazione, debito pubblico e crescita economica. Tuttavia altri punti di forza del credito costruiti negli scorsi anni rimangono intatti e la politica di sostegno attuata dalla Bce e dall’Ue contribuirà ad attenuare alcune di queste conseguenze così nefaste”.