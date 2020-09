Il Covid-19 ferma i viaggi di Papa Francesco: tutto rinviato al 2022

21:00

Il coronavirus mette in pausa i viaggi di Papa Francesco. Secondo le prime indiscrezioni apparse sul web, tutte le visite del Pontefice saranno presto rinviate al 2022, in attesa di un vaccino. Per due anni, quindi, Papa Francesco potrebbe non oltrepassare i confini vaticani.



Gli ultimi spostamenti del Pontefice risalgono al 23 febbraio, su territorio nazionale (a Bari) e al novembre 2019, su territorio internazionale (Thailandia e Giappone).

Il lavoro del Pontefice prosegue comunque a Casa Marta, dove riceve visite ufficiali e starebbe scrivendo una nuova enciclica.