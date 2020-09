Toscana: allo studio l'ipotesi dei Travel Bond per i turisti

10:29

Si chiamano Toscana Travel Bond e sono voucher nominativi da distribuire ai turisti che prenotano in regione una struttura ricettiva. A proporli è Federico Eligi, capolista di Italia Viva +Europa alle prossime elezioni regionali, che specifica come l’iniziativa potrebbe essere finanziata con parte delle risorse regionali provenienti dai fondi europei.

“Un turista che pernotta in una struttura ricettiva - spiega Eligi a pisatoday.it - utilizza il trasporto pubblico, mangia in un ristorante, entra in un bar, visita un’attrazione e talvolta fa anche qualche acquisto. Con un incentivo, aumenterebbe il suo potere d'acquisto generando un nuovo flusso economico che potrebbe essere determinante per aiutare migliaia di imprese a resistere alla crisi".



I buoni, il cui valore potrebbe variare in base al costo del soggiorno, potrebbero essere distribuiti ai turisti in arrivo e utilizzati per prenotare una notte aggiuntiva, oppure per acquisti in attività commerciali e nei pubblici esercizi, oppure ancora per visite guidate e ingressi negli stabilimenti balneari.