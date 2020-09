Sul Lago di Garda con le auto d’epoca

13:34

Vintage tour in auto d’epoca per scoprire, con lentezza, luoghi insoliti e meno frequentati del Lago di Garda, tra panorami, visite alle rocche e ai castelli, guidando vetture di lusso. È l’iniziativa di Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio d’auto d’epoca senza conducente, che, per celebrare i suoi 15 anni, si reinventa proponendo nuove esperienze su quattro ruote.

Tra gli itinerari proposti, come racconta Hotelmag, il tour guidato dei Castelli del Garda in spider d’epoca, toccando Polpenazze del Garda, le spiagge di Porto di Portese e il Castello di Padenghe con vista sul lago; oppure il giro fra le Colline Moreniche del Garda, che tocca il lungolago di Desenzano e i borghi di Castellaro Lagusello e Borghetto sul Mincio.



L’appuntamento è nella sede di Slow Drive, dove i partecipanti, dopo aver scelto un’automobile, prendono parte a un briefing sulle caratteristiche di guida e sui singoli modelli; gli slow driver possono scegliere tra spider decappottabili, Mga Roadster, cabriolet, maggiolini, limousine e cadillac.



I vintage tour sono previsti per un massimo di 8 persone distribuite in 3 o 4 vetture; hanno una durata di circa 3 ore e mezza e si svolgono dal lunedì al sabato.