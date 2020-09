Enit, Alberto Angela per il lancio delle mostre virtuali

17:26

L’Enit scelie Alberto Angela per il lancio delle sue mostre virtuali. È proprio il divulgatore più amato della Penisola a inaugurare, con un video, il primo spazio espositivo in 3D a cura dell’Agenzia nazionale per il turismo dal titolo ‘Enit e l’Italia. Una gran bella storia’.

“La missione di Enit è fondamentale per rimanere sulla stessa lunghezza d'onda delle generazioni passate – dichiara Angela -. L'Italia ha la maggiore biodiversità culturale presente sul Pianeta, 3mila anni di civiltà ininterrotti, cosa che gli altri Paesi non hanno. Ed è nostro dovere conservare questo patrimonio affinché arrivi integro alle generazioni future, ancora non nate e che potranno sentirsi stimolate da questi collegamenti storici. Custodire questo patrimonio vuol dire anche mettere in luce le meraviglie che lo costituiscono. Attraverso le opere del passato riceviamo valori che ci aiutano a vivere il presente per indirizzare il futuro”.



La mostra, online da domani, è un unicum perché è il risultato di un progetto di innovazione digitale dove un archivio storico dialoga direttamente con una piattaforma 3D. Enit si avvale così di uno spazio virtuale di proprietà, dove organizzare e allestire infinite mostre attingendo direttamente dal proprio patrimonio culturale.



Tra le opere che si incontreranno nello spazio espositivo virtuale i manifesti storici e le foto con estratti dei lavori documentaristici cinematografici commissionati da Enit al celebre regista italiano Luciano Emmer, che raccontavano le bellezze dell'Italia attraverso lo storytelling dei sentimenti. E poi le campagne pubblicitarie firmate dai migliori designer degli anni ’30-’40-’50, che hanno indirizzato l'Italia verso la ripresa post bellica e ora post Covid e siglato alleanze strategiche con importanti enti statali del comparto turistico, promosso concorsi e campagne fotografiche per documentare lo stato d’essere delle risorse italiane.