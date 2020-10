Genova, undici itinerari sulle orme di Paganini

16:23

Undici tappe per tutta Genova alla scoperta della città attraverso la vita di Niccolò Paganini. È il percorso tra musica, arte e storia nei luoghi del legame con il grande violinista, promosso dall’Associazione Amici di Paganini in collaborazione con la Regione Liguria e il Comune di Genova.

L’itinerario inizia al Teatro del Falcone, dove Paganini si esibì il 9 novembre 1827 pronunciando per la prima volta la frase “Paganini non ripete”. Seconda tappa la Chiesa e Oratorio di San Filippo, dove avvenne il debutto come solista all’età di 11 anni.



Si prosegue per Palazzo Tursi,si legge su Hotelmag, che ospita la Sala Paganiniana, dove è conservato ed esposto il violino realizzato da Guarneri del Gesù nel 1743, che Niccolò Paganini predilesse fra tutti gli strumenti che possedeva, chiamandolo “il mio cannone violino” per la pienezza del suono.



Quarta tappa, la Chiesa di Nostra Signora delle Vigne, in cui suonò in pubblico per la seconda volta. Il quinto stop è al Teatro Carlo Felice, che ospitò il violinista per la prima volta il 30 novembre 1834.



Il percorso prosegue per Palazzo Pammatone, dove sorgeva l’ospedale civile, poi per il sontuoso Palazzo Ducale, quindi la Chiesa di San Donato, il Teatro della Tosse (già Teatro di Sant’Agostino), la Chiesa di San Salvatore, dove Paganini fu battezzato. Ultima tappa, la Villetta Di Negro, nel cui giardino venne inaugurato un busto marmoreo del musicista, opera dello scultore Paolo Olivari.