Simple Booking e Value China: a TTG l'accordo per i travel cinesi

08:47

QNT Simple Booking, software house del gruppo Zucchetti specializzata in soluzioni tecnologiche per l’hospitality, sceglie TTG Travel Experience per presentare l’accordo siglato con Value China, start up del gruppo Neosperience per la fornitura di servizi e prodotti digital nel mercato cinese e asiatico.

Un’intesa destinata a un’innovazione sistemica del rapporto tra albergatori europei e viaggiatori cinesi, dal momento che stabilisce una connessione tra le oltre 3000 strutture ricettive partner di Simple Booking e il turista cinese attraverso l’integrazione dinamica del booking engine con WeChat, la piattaforma social e di messaggistica più utilizzata in Cina. In questo modo le strutture ricettive clienti del booking engine del gruppo Zucchetti potranno vendere le proprie camere in modo diretto al viaggiatore cinese intercettando i FIT – Free Indipendent Traveller.



Un segmento in forte crescita

È questo, infatti, il segmento di mercato in maggior ascesa, soprattutto in seguito all’emergenza Covid-19 che ha vietato i viaggi di gruppo, amatissimi dagli orientali fino a pochi anni fa. I nuovi turisti cinesi viaggiano da soli o in coppia, sono particolarmente sensibili alle politiche di cancellazione e rimborso, prediligono servizi di prenotazione semplici, veloci, sicuri e chinese friendly. Proprio l’obiettivo che si prefiggono Simple Booking e Value China con l’accordo di fornitura e partnership tecnologica.