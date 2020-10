De Luca annuncia il lockdown in Campania

16:00

La Campania chiude tutte le attività non essenziali per 30-40 giorni. “Poi vedremo”. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, come riporta open.online.

I dati della Campania spingono il presidente della Regione a stabilire una chiusura a livello regionale, ma De Luca ha già anticipato di voler chiedere al Governo un lockdown nazionale.



“Abbiamo una situazione pesante ma non siamo alla tragedia. Domani lo saremo” ha affermato il presidente della Campania, sottolineando l’intenzione di intervenire prima che la situazione sfugga completamente di mano.