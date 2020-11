Roma ha la sua nuova isola di intrattenimento: apre Maximo Shopping Center

19:30

Oltre 60mila metri quadrati di superficie, con 158 esercizi commerciali e spazi per lo svago e le attività ludiche che ne faranno una vera e propria ‘isola di intrattenimento’ a Roma.

Sono queste le cifre del Maximo Shopping Center, uno dei più grandi centri commerciali italiani, che verrà inaugurato il 27 novembre nel quartiere Laurentino della Capitale.



I servizi e le attrazioni

Tra i servizi che metterà a disposizione dei visitatori oltre 30 ristoranti, bar, caffeterie, wine-bar, 17 attività artigianali, street food di chioschi con tipicità, e poi ancora un cinema multisala Uci Luxe con sette sale. A disposizione degli utenti anche un centro medico con servizi di primo soccorso, un ‘Joy Village’ con sale bowling, biliardi e spazi-giochi per bambini con l’assistenza di operatori specializzati e con l’installazione in prima assoluta nazionale del gioco virtuale ‘Hologate Arena’; e ancora una clinica veterinaria e una palestra McFit che, con la fine dell’emergenza sanitaria, rimarrà aperta fino alle due di notte.



“Un complesso commerciale polifunzionale - spiega Giuseppe Colombo, a.d. dell’azienda responsabile del progetto Parsec6 - che indubbiamente rappresenta un’importante valorizzazione socio-economica del territorio in cui è insediato”.