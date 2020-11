Veneto in corsa contro il Covid: parte oggi la sperimentazione dei tamponi fai da te

09:45

Parte oggi la sperimentazione in Veneto di una novità che potrebbe rappresentare l’àncora di salvezza per una macchina sanitaria sempre più sotto pressione: il test fai da te per individuare la presenza del Covid-19, che potrebbe rappresentare anche la soluzione ideale per coloro che intendono viaggiare e hanno bisogno di verificare in tempi rapidi la loro situazione sanitaria.

Se la sperimentazione avrà esito positivo i primi kit in autosomministrazione, spiega corriere.it, verranno distribuiti in farmacia e venduti a un prezzo calmierato, sgravando almeno in parte la sanità dal peso del testing.



“Per ampliare la sperimentazione - spiega Roberto Rigoli, direttore dell’unità di Microbiologia e virologia di Treviso - stiamo valutando di lavorare con molte delle microbiologie venete, quattro o cinque, per avere un numero elevato di test e più centri coinvolti. Parametri, questi, che aumentano notevolmente l’affidabilità della sperimentazione che, poi, sarà presentata all’Iss per la validazione".