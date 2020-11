Esperienze natalizie virtuali per aziende: le proposte di Satopia Travel

di Oriana Davini

08:00

Esperienze natalizie virtuali a disposizione di aziende e brand da regalare a clienti e dipendenti: sono le proposte firmate da Satopia Travel per il Natale 2020.

Il t.o. specializzato in esperienze di viaggio ha deciso di adattarsi alla situazione eccezionale legata all'emergenza sanitaria, creando prodotti su misura compatibili con le circostanze.



Nascono così quattro linee di esperienze tra cui scegliere: Educate, ovvero esperienze culinarie con chef del calibro di Massimo Bottura; Celebrate, eventi virtuali con comici o presentatori famosi; Rejuvenate, esperienze virtuali di meditazione guidata da esperti di benessere di fama mondiale; Appreciate, conferenze motivazionali e ispiratrici pensate per team aziendali.



Tutte le esperienze virtuali sono abbinate a un'esperienza unboxing di articoli di lusso legati al tema: dalle morbide vestaglie ai set per la preparazione di cocktail, consegnati a domicilio prima dell'evento.