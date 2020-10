Cucinare con Cracco e Bottura: le Hosted Experience di Satopia Travel

13:59

Si chiamano Hosted Experience e sono un modo diverso di scoprire luoghi e sapori attraverso la guida e la compagnia di masterchef, naturalisti di fama mondiale, fotografi celeberrimi e studiosi.

Li organizza Satopia Travel, il tour operator olandese high end che permette di incontrare alcune delle persone più straordinarie del pianeta attraverso una serie di momenti che non potrebbero essere vissuti altrimenti. Ogni esperienza ha un elemento di restituzione, sia a una comunità locale, sia a causa sociale o ambientale che aggiunge un ulteriore livello di significato all'esperienza dell'ospite.



Satopia Travel propone una serie di Culinary Hosted Experiences che coinvolgono con Carlo Cracco o Massimo Bottura in Italia, Francis Mallmann in Patagonia e Marco Pierre White e Raymond Blanc nelle Highlands scozzesi.



Ma anche viaggi alla scoperta delle meraviglie naturali, ad esempio il road tour della California con la fotografa Laura Austin o esperienze nelle riserve per partecipare alla salvaguardia dell’ecosistema e degli animali.



Per partecipare alle esperienze di Satopia, la procedura è ad inviti. È necessario manifestare il proprio interesse per il viaggio e attendere la conferma e quindi l’invito per poi prenotare.



La prossime experience in calendario sono a Pantelleria con Carlo Cracco e in Emilia Romagna con Massimo Bottura; e ancora in Patagonia con Francis Mallmann e in California con Laura Austin, infine in Scozia, all’Alladale Wilderness Reserve con Raymond Blanc e di nuovo con Francis Mallmann.