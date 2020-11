Casadegliesploratori.it: nasce la piattaforma per valorizzare le peculiarità del territorio

19:29

La nuova piattaforma Casadegliesploratori.it nasce dalla collaborazione fra associazioni, musei, rappresentanze e professionisti votati alla valorizzazione delle eccellenze e dei talenti dei territori, partendo della storia dell’esplorazione italiana.

Il progetto, presentato un anno fa dall’associazione culturale Gaetano Osculati in collaborazione con i Comuni di Arcore e Villasanta, si è arricchito nel tempo di nuovi partner pubblici e privati, con l’obiettivo di creare una rete di contatti in tutta Italia che operino sinergicamente in cinque ambiti: ricerca e comunicazione, cultura, turismo, commercio, educazione e formazione.



Casadegliesploratori.it ricrea le condizioni per mantenere aperte le frontiere dello scambio. “Spesso poco conosciute o del tutto ignorate - ha dichiarato Alberto Caspani, ideatore del progetto - le figure degli esploratori italiani possono oggi trasformarsi in ambasciatori che facilitano il dialogo e i rapporti economici con i Paesi da loro visitati, offrendo un volano all’internazionalizzazione delle tipicità territoriali”.

I cinque ambiti d’intervento comportano altrettanti passi operativi: la rimappatura dei percorsi storici è occasione per

lanciare gemellaggi e iniziative culturali, a partire dalle quali vengono creati nuovi itinerari turistici in Italia e all’estero, sono individuate le eccellenze e i talenti dei territori interessati.

Le rete è in costante aggiornamento ed espansione, mentre sul sito sono state create diverse sezioni che presentano materiale documentaristico, reportage d’approfondimento, focus sugli esploratori, vetrine di tipicità e strumenti per avviare il percorso di affiliazione alla Casa degli Esploratori.