Trawellit lancia Adventourbox per ‘portare’ le mete turistiche a casa

Se il turista non può andare alla meta, la meta andrà dal turista. È questo lo spirito che anima l’ultima idea della startup Trawellit srl, che a creato Adventourbox.

Una box che non è semplicemente un ‘pacco’ ma una vera esperienza culturale per far gustare la Puglia in un viaggio di Natale con guide turistiche, artisti e produttori della provincia di Foggia.



“Grazie alle tecnologie di live streaming come Zoom, a Natale porteremo l’arte di Capitanata nelle case di tutta Italia - dichiara l’amministratore delegato, Bianca Iafelice -. Le guide turistiche non si limiteranno a presentare un monumento o un punto di interesse dietro uno schermo, ma raggiungeranno fisicamente i luoghi perché gli utenti li possano vivere con i propri occhi, rivolgere tutte le domande che vorranno e richiedere di inquadrare i dettagli che più li attrarranno durante la visita live”.



Si potrà scegliere anche tra 3 tipologie di box pensate per 4 persone (Primo Piatto, Aperitivo e Dolce) con prodotti a Km0 della tradizione pugliese, tutti prodotti locali che identificano la cultura del territorio.



Inoltre saranno disponibili visite guidate virtuali personali, con una guida turistica abilitata a propria disposizione.