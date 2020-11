10:14

Niente vacanze sulla neve. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato sul tema che sta tenendo banco nel turismo nelle ultime ore, ovvero la questione degli impianti da sci. “Tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile” ha affermato Conte, secondo quando riportato da rainews.it. Non solo: ha anche precisato che con Germania e Francia si sta studiando un protocollo comune a livello europeo per i paletti su questo tipo di attività.



La reazione delle Regioni

Le Regioni, però, non lasciano la presa. L’indotto degli sport invernali e il ritorno economico sono elementi da valutare con attenzione, anche alla luce delle casse pubbliche già provate dalle chiusure degli scori mesi. Dalla Lombardia al Veneto, passando dal Piemonte, le amministrazioni locali stanno chiedendo all’esecutivo di rivedere le scelte, prospettando conseguenze drastiche se la stagione sciistica dovesse saltare.