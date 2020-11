12:06

Impianti sciistici aperti per chi prenota in hotel e per i proprietari di seconde case. Questa la richiesta avanzata al Governo dalle Regioni dell’arco alpino per salvare la stagione invernale sulle montagne italiane.

Gli assessori di Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta hanno sottoscritto una proposta con cui chiedono di concedere lo skipass a chi ha pernottato (anche solo una notte) in una struttura ricettiva e a chi possiede o prende in affitto una seconda casa in una località sciistica. Un escamotage per garantire la ripresa delle attività e al contempo il controllo dei flussi, scongiurando l’ipotesi di un assalto ai comprensori.



Una soluzione per ripartire

La soluzione, si legge nella proposta riportata su Corriere.it, “permette di avviare la stagione invernale con gradualità, in questo modo si potranno applicare i protocolli di sicurezza che abbiamo approvato lunedì scorso e metterli alla prova. Il Governo ci ascolti, consenta l’apertura degli impianti di risalita con questo criterio e permetta la mobilità regionale”.