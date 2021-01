di Amina D'Addario

"I ristori sono fondamentali, ma sono insufficienti per dare una prospettiva di stabilità alle imprese nel dopo pandemia. Bisogna fare di più". Andrea Corsini, assessore al Turismo dell'Emilia Romagna, è convinto che il sostegno alle aziende non passi solo dai bonus a fondo perduto.

Risorse da integrare

"Stiamo cercando di integrare le risorse nazionali con risorse regionali nei settori maggiormente colpiti e nelle ultime settimane - ha detto Corsini intervenendo all'evento online 'The European support for new tourism challenges' organizzato dal Servizio Turismo del Comune di Ravenna - abbiamo messo in campo oltre 40 milioni di euro per ristorare le imprese della filiera turistica".



Le soluzioni

Tuttavia, ha aggiunto Corsini, "bisogna creare dei fondi a rotazione a disposizione delle imprese che si vogliono riqualificare, prestiti con tempi di rientro lunghi e tassi bassi erogati attraverso banche convenzionate".