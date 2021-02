MyPompeii, ecco la nuova app per visitare in sicurezza il parco archeologico

21:00

Al momento della sua riapertura, il parco archeologico di Pompei ha introdotto una nuova applicazione mobile che permette ai turisti di visitare il luogo in tutta sicurezza, nel rispetto delle linee guida nazionali per il distanziamento sociale, MyPompeii.



"Riaprire il sito di Pompei ai turisti dopo l’ennesima chiusura dovuta a Covid 19 è stato difficile. Oracle Consulting ci ha supportato in questa sfida realizzando in cloud, in sole 6 settimane, la prima versione della nostra nuova piattaforma per i turisti" spiega Alberto Bruni, responsabile del progetto Safety & Security per il Ministero dei Beni Culturali, Parco Archeologico di Pompei.

I turisti arrivando sul posto possono oggi acquisire i biglietti acquistati nell'app MyPompeii attraverso un Qr Code e quindi selezionare uno degli itinerari disponibili da seguire.

I percorsi predefiniti sono pianificati lungo ampi spazi, garantendo la massima sicurezza per evitare i rischi di contagio da Covid-19 e assicurando ai visitatori la possibilità di godere del patrimonio culturale in tutta tranquillità.



L'applicazione guida il turista durante tutta la visita, avvisando di possibili affollamenti lungo il percorso scelto e dando la possibilità di adattare la propria visita rispetto al numero di persone.

Le autorità del parco sono in grado di analizzare in modo completamente anonimo preziose informazioni sia sulla circolazione delle persone che attraverso i feedback forniti dall'app, riducendo quanto più possibile situazioni ad alto rischio.