Piemonte, prorogato fino al 30 giugno il voucher vacanza

12:32

La Giunta regionale del Piemonte ha deciso di prorogare sino al 30 giugno 2021 la formula del voucher vacanza che consente di trascorrere una vacanza di tre giorni, con una notte omaggiata dall’albergatore, una dalla Regione e una pagata dal cliente.

Sul sito di VisitPiemonte, riporta HotelMag, si può scegliere il posto, decidere la data o acquistare a data aperta per soggiornare entro il 31 dicembre 2021; sono acquistabili 10 voucher al massimo.



Nel 2020 l’iniziativa aveva registrato la vendita di oltre 32mila voucher.



“Con una ricaduta in termini economici di 48 milioni di euro – osserva l’assessora regionale al Turismo, Vittoria Poggio – il gettito di questa operazione supera, in termini di Iva, i 5 milioni investiti dalla Regione. Secondo i nostri calcoli si stima che nell’arco dei prossimi due mesi saranno venduti oltre 10mila voucher vacanza, in attesa di un rifinanziamento della legge Riparti Turismo”.



L’operazione intende avere anche una valenza culturale sull’utenza di vicinato, “in quanto consente di far conoscere il Piemonte ai piemontesi – sottolinea Poggio -, che hanno scoperto le ‘storie di bellezza’ delle colline, montagne, dei laghi, ma anche di borghi e città”.