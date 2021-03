12:57

La promozione dell'Italia nel mondo non si è mai fermata durante la pandemia, per mantenere alta, tra i turisti, l'attenzione e la voglia di visitare la Penisola. È così che l'offerta incoming è in pole position a ITB Berlin Now, con l'Enit che raggruppa Regioni e città sulla piattaforma online dell'edizione virtuale della fiera tedesca per il 2021.

L'obiettivo è consolidare la posizione dell'Italia sul mercato internazionale con un'articolata operazione capace di dare forza al brand. "L'attività di networking internazionale condotta dall'Enit - puntualizza il presidente Giorgio Palmucci (nella foto), in un'intervista esclusiva di ITB Daily - mira a implementare e aggiornare le modalità di creazione e promozione dell'offerta turistica. Abbiamo sviluppato più di 30 campagne di marketing, almeno una per ogni Paese con uffici di rappresentanza Enit, sviluppando un monitoraggio per fornire strumenti e dati utili per la ripartenza".



Registrando picchi di occupazione durante l'estate 2020, con alcune località sold out, i turisti non sono mancati, in parte anche stranieri, l'Italia è ora al lavoro per sull'alta stagione 2021. "La strategia - spiega Palmucci nell'intervista - si concentrerà sul lancio di un posizionamento come destinazione più contemporanea e costruita su sostenibilità, diversità e inclusività. Una tale visione richiede una forte sinergia tra il settore pubblico e quello privato, tra le destinazioni e tra le città che sono state più pesantemente colpite dalla pandemia. Una visione contemporanea significa anche posizionare il brand tra le nuove generazioni di viaggiatori dei mercati in rapida crescita. Lavoreremo per avere una presenza sempre più pervasiva sull'ecosistema digitale globale, al fine di rafforzare la nostra competitività, anche grazie ad attività di formazione rivolte al settore". S. P.