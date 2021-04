‘Ischia Is More’, il piano dell’isola per un nuovo turismo

13:27

Promozione, istruzione, ricerca e partnership. Quattro pilastri per un unico obiettivo: aiutare Ischia a farsi strada nel panorama internazionale come meta adatta a un turismo esperienziale e fruibile lungo tutto l’arco dell’anno.

Pubblicità

È un piano ambizioso quello di ‘Ischia Is More’, la rete, si legge su HotelMag, ideata da imprenditori, manager, tour operator e titolari di attività che hanno iniziato a collaborare all’inizio della pandemia Covid, nel maggio 2020, per poi vedere la rete ratificata proprio in questi giorni.



Il piano

Primo passo è stata la creazione di una pagina Instagram attraverso cui hanno condiviso le storie degli abitanti dell’isola, che definiscono l’essenza di Ischia. Ora il progetto fa passi in avanti, spaziando dalle iniziative promozionali ai corsi di formazione rivolti agli abitanti attivamente impegnati in ambito turistico. L’obiettivo finale è riuscire a passare dall’eccessivo turismo estivo a uno di qualità, che si estenda durante tutto l’anno, aiutando Ischia ad affermarsi all’estero come destinazione alternativa alle più famose e frequentate Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina o Capri. Il tutto utilizzando un brand riconoscibile in Italia e nel resto del mondo, con un’identità precisa e multiforme, in grado di soddisfare i gusti, le esigenze e le passioni dei viaggiatori.



Il primo evento internazionale organizzato dalla rete sarà Stilnovia Ischia 2021, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre, riunendo specialisti del settore per condividere le tendenze future in tema di eventi e wedding.