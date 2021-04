Tassa di soggiorno a Cagliari, i fondi usati per migliorare l'immagine della città

13:27

Il Comune di Cagliari introdurrà, nel prossimo bilancio, la tassa di soggiorno. Costerà massimo 2 euro al giorno negli hotel di lusso, e il valore dell’operazione si aggira attorno ai 600mila euro che verranno spesi dai turisti.

Il ricavato della tassa, si legge su Hotelmag, verrà investito per migliorare l’immagine della città, e verranno finanziate le attività necessarie per rilanciare il turismo, soprattutto i servizi per chi arriva in città.



“In questo modo eviteremo di gravare ulteriormente su imprese e famiglie, già messe a dura prova a causa della pandemia in corso”, ha affermato il sindaco Paolo Truzzu, che ha illustrato la misura della Giunta al presidente di Federalberghi Sud Sardegna, Fausto Mura.



Inoltre, ha poi annunciato Truzzu, “apriremo un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, per capire come spendere al meglio le risorse e come andare avanti con l’applicazione dell’imposta”.