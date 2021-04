Regioni a colori: come cambia la mappa da lunedì

16:24

Settimana relativamente stabile sotto il profilo dei colori delle Regioni. È atteso per oggi il monitoraggio che determinerà le restrizioni nelle varie zone d’Italia, ma in base ai primi dati è già possibile fare alcune previsioni sulle misure che saranno valide da lunedì.

Come riporta corriere.it, l’unica regione zona rossa sarà la Valle d’Aosta, attualmente in arancione. Passa invece in zona arancione la Sardegna (ora in rossa) andadosi a unire a Basilicata, Calabria e Sicilia. In bilico tra giallo e arancione è invece la Puglia.



Le restanti regioni in giallo, (ovvero Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto) resteranno nella fascia di rischio minore.