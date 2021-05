Trieste: al via il Convention&Visitors Bureau

09:19

Un hub congressuale a livello regionale con un nuovo centro congressi di dimensioni e livello internazionali: questo il progetto realizzato in Friuli Venezia Giulia grazie alla collaborazione fra Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg, Comune di Trieste, Tavolo dell’imposta di soggiorno e sistema degli albergatori e degli operatori locali attraverso Terziaria.

Pubblicità

Situato nel cuore del Porto Vecchio, il nuovo centro congressi è il più grande auditorium del Nord Est d’Italia con mille856 posti, cinque ulteriori sale (sale da 420 a 56 posti) per una capienza complessiva di 2mila 770 posti, un’area espositiva di 5mila metri quadri, un grande foyer con bar caffetteria, cucine e un’ampia terrazza vista mare. Il nuovo centro congressuale va a completare un’ampia gamma di sedi disponibili a Trieste: la Stazione Marittima, sale alberghiere, istituzionali e dimore storiche nel territorio circostante.



Il Centro Congressuale, che si sviluppa nei Magazzini 27 e 28, è la risposta alla richiesta sempre crescente di una sede che possa ospitare a Trieste eventi sostenibili e innovativi, con un elevato numero di partecipanti e per diverse tipologie di appuntamenti.



All’offerta per il turismo d’affari, si affianca il turismo leisure in linea con le nuove esigenze di mercato e la creazione di nuovi prodotti turistici orientati all’aria aperta, vacanza slow, cultura, valorizzazione delle eccellenze locali.

Ai due macrocontenitori del congressuale e del turismo leisure si integrano da un lato lo sviluppo di servizi per accogliere matrimoni nazionali e internazionali e dall’altro un progetto dedicato alla sostenibilità e avviato a livello regionale da PromoTurismoFvg che consentirà di offrire vacanze, congressi, matrimoni con minor impatto sull’ambiente e valorizzazione delle realtà locali.