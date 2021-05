09:26

Il 15 maggio l’Italia riapre ai turisti Ue, ai quelli della Gran Bretagna e di Israele. Arriva la nuova linea sulla quarantena, stabilita da un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e da quello della Salute Roberto Speranza, che dovrebbe dare una svolta per i flussi turistici provenienti dall’Europa verso la Penisola.

Secondo le indicazioni del tavolo, infatti, dal 15 maggio per entrare in Italia proveniendo da Stati Ue, Regno Unito e Israele non sarà più necessario un periodo di 5 giorni di quarantena, ma sarà sufficiente presentare il referto negativo del tampone o il certificato di vaccinazione al Covid.



Insomma, le regole saranno le stesse che permettono agli italiani di spostarsi fra zone del Paese di diverso colore, da giallo ad arancione o rosso.