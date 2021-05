Airbnb e Tci insieme per promuovere il turismo lento nei borghi Bandiera Arancione

19:30

Airbnb e Touring Club Italiano uniscono le forze per promuovere lo ‘slow tourism’. La piattaforma e l’associazione non profit hanno iniziato una collaborazione per l’avvio di un’attività di sensibilizzazione volta alla valorizzazione dei 252 borghi italiani Bandiera Arancione.

La partnership metterà a sistema le due realtà e partirà con un seminario, in programma il 16 giugno, che vedrà Tci diventare partner del Rural Bootcamp, l’iniziativa internazionale di Airbnb pensata per aiutare le comunità delle zone rurali ad attrarre flussi di turismo sostenibile.



L’obiettivo è far conoscere agli operatori direttamente o indirettamente connessi al settore turistico le potenzialità del digitale applicate ai borghi Bandiera Arancione, illustrando l’opportunità di condividere alloggi e offrire esperienze in piattaforma.



Per promuovere collaborazioni anche a livello locale sono previsti, inoltre, una serie di incontri tra gli Host di Airbnb e la community di Touring. Il primo appuntamento è in programma per il 24 giugno 2021.



“Il 73% degli italiani ci ha raccontato che dopo la fine della pandemia vorrà continuare a viaggiare verso località più remote e meno battute – spiega in una nota Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia -. Abbiamo assistito ad un aumento dell’offerta di alloggi in piattaforma nelle aree non urbane nel primo trimestre 2021 del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Insieme agli amici di Tci speriamo di poter dare maggiori strumenti alle località Bandiere Arancioni per cogliere quest’opportunità”.



“La valorizzazione dei borghi e delle mete dell’entroterra è tra i principali obiettivi del Touring Club Italiano che trova, in questo contesto, una spinta per rilanciare un approccio al viaggio attento e consapevole – aggiunge Giulio Lattanzi, direttore generale di Touring Club Italiano -. L’importante partnership con una realtà come Airbnb ci consente di tenere accesi i riflettori su quei centri di cui ci prendiamo cura, promuovendoli da oltre vent’anni grazie al programma di certificazione, affinché possano rivelare la loro eccellenza”.