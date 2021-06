Dolomiti, gli impianti di Cortina Skiworld riaprono per l’estate

09:21

Le Dolomiti ripartono. Da metà giugno riapriranno gli impianti di Cortina Skiworld, pronti a dare il via alla stagione estiva.

Dopo l’apertura, lo scorso 29 maggio, della cabinovia Tofana (Cortina-Col Drusciè), l’11 sarà la volta della funivia Faloria. Il 19 giugno aprirà in via definitiva la Tofana-Freccia nel Cielo e 5 Torri, nonchè la Piè Tofana-Duca d’Aosta e Duca d’Aosta-Pomedes.



Dal 12 giugno, invece, si potrà scendere lungo la pista di Fun Bob ad Auronzo di Cadore, al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo.



Sempre nel mese di giugno, aprirà anche il Lagazuoi fino al 24 ottobre. La seggiovia Gilardon-Socrepes, infine, aprirà dal 3 luglio.



Durante questi mesi di chiusura sono stati numerosi i lavori di rinnovamento del Bike Park Socrepes, con la costruzione di nuovi salti e curve molto più larghe, l’allungamento dei sentieri esistenti e la preparazione di nuovi flow trails, tutti con sistemi drenanti per ridurre il fango e rendere la discesa sempre più divertente e accessibile a tutti.



Da quest’anno, inoltre, il noleggio Socrepes avrà a disposizione anche le bici elettriche o “a pedalata assistita” Scott.



Oltre al Bike Park, tante sono le proposte di percorsi per i più allenati e per chi vuole esplorare con la e-bike: Dolomiti Bike Galaxy include alcuni must come il Bike trail 5 Torri Freeride, il Bike trail Averau, il Bike trail Superpanorama e il Bike trail Mietres Freeride.