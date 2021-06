12:42

Arriva il via libera ufficiale alle Regioni per i vaccini in vacanza. La notizia arriva direttamente dal commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, che ha preannunciato la disponibilità a venire incontro alle richieste di flessibilità da parte delle Regioni.

Come riporta corriere.it, il commissario ha precisato di aver appena firmato la risposta, con la disponibilità ad organizzare gli “opportuni bilanciamenti logistici delle dosi”.



Per quanto riguarda i flussi informativi, invece, le procedure sarebbero già state messe a punto.



Le conseguenze per il turismo

La possibilità di effettuare la vaccinazione in vacanza sbloccherebbe alcuni dei timori delle Regioni per quanto riguarda il turismo. Il nodo era particolarmente sentito, dal momento che si temeva che gli appuntamenti con le somministrazioni potessero complicare i soggiorni, con ricadute sensibili sull’economia dei territori.



Inoltre, l’incertezza sulle tempistiche della vaccinazione aveva già rallentato l’impulso alle prenotazioni, dopo la ‘fiammata’ iniziale. Adesso la speranza è che il via libera alle vaccinazioni fuori dai propri territori faccia riprendere ritmo alle prenotazioni.