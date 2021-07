Fondazione Torino Musei, accordo con Federalberghi Torino per la vendita delle camere

21:00

I turisti in arrivo a Torino hanno un nuovo mezzo per prenotare le camere. Visitando il sito della Fondazione Torino Musei infatti sarà possibile effettuare la scelta del proprio alloggio grazie a un accordo con la Federalberghi del capoluogo sabaudo. In questo modo potranno anche ottenere un upgrade del tipo di camera e il late checkout alle 14.

“Grazie alla collaborazione che ormai da qualche anno abbiamo stretto con Fondazione Torino Musei - precisa Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - possiamo oggi ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione dei nostri clienti offrendo inoltre dei benefit come l’upgrade gratuito della camera e il late checkout”