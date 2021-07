American Express svela i dieci itinerari di ‘Viaggio in Italia’

12:24

Sono dieci gli itinerari selezionati da Condé Nast Traveller Italia per ‘Viaggio in Italia’, il progetto di American Express il cui scopo è ispirare i nostri connazionali che quest’anno opteranno per una vacanza di prossimità.

Una tendenza, quest’ultima, che emerge chiaramente anche dall’ultima indagine commissionata da American Express a Nielsen, che mostra come la destinazione preferita per le vacanze estive sarà l’Italia per l’82% dei consumatori che ha già prenotato o pianificato i propri viaggi. La meta preferita è il mare per l’81% degli intervistati, seguono la montagna (32%), le grandi città d’arte (19%) e i piccoli borghi (19%).



Perché si resta in Italia

Le principali motivazioni che spingono i turisti a restare in Italia sono l’eccellenza gastronomica per il 96% degli intervistati, la cultura, la storia e l’arte (96%), i paesaggi mozzafiato (96%) e la ricchezza delle tradizioni (93%).



“Con il lancio per il secondo anno consecutivo di Viaggio in Italia – spiega Melissa Ferretti Peretti, amministratore delegato American Express Italia - prosegue il nostro impegno a sostegno del turismo, motore della nostra economia, che sta provando a ripartire dopo essere stato duramente colpito dalla crisi innescata dalla pandemia. Questo progetto risponde alla nostra profonda convinzione che si debba ripartire dalla valorizzazione di ciò che rende il nostro Paese unico, ovvero la cultura, i colori e i sapori del nostro territorio”.



Itinerari in nove regioni

Gli itinerari di ‘Viaggio in Italia’ sono dedicati a 9 regioni e rappresentano una guida alla riscoperta di paesaggi naturali, esplorazioni, opere artistiche e borghi caratteristici, ma anche di strutture ricettive, ristoranti e trattorie, negozi e attività locali selezionate e consigliate dalla voce degli abitanti di quei luoghi, che raccontano il loro legame con la terra d’origine.



I titolari di Carta American Express saranno inoltre incentivati a pianificare le loro vacanze in Italia grazie alle offerte ideate insieme a partner del mondo travel per hotel, trasporti e autonoleggio, in aggiunta a quanto già previsto dai prodotti American Express in termini di benefici come, ad esempio, le coperture assicurative incluse per infortuni e inconvenienti.