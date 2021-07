09:59

È iniziato il countdown per le Nitto ATP Finals che dal 14 al 21 novembre 2021 trasformeranno Torino in palcoscenico internazionale per tutti coloro che amano il tennis.

Le sfide ai massimi livelli si terranno al Pala Alpitour.

Il Gruppo Gattinoni, official tour operator delle Nitto ATP Finals 2021, oltre a far vivere l’emozione delle gare propone esperienze esclusive a Torino da abbinare ai biglietti per le partite: dall’esperienza vermouth all’aperitivo d’artista, dalla Torino sotterranea e magica, sono tante le opportunità per lasciarsi sorprendere.

Con il suo Hub situato in via Cesare Battisti, Gattinoni offre inoltre uno spazio unico ed esclusivo e la City Lounge dedicata all’evento, con servizio di navetta per il Pala Alpitour.

