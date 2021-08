09:15

Italia in prima fila nello sviluppo del turismo nautico, settore che secondo Enit sta registrando risultati importanti. “Il nostro Paese - spiega il presidente di Enit Giorgio Palmucci - conta 285 porti e 2mila 90 accosti, per un totale di 488mila 600 metri. L’Italia meridionale dispone del 64,6% dei porti italiani e del 48% degli accosti. Nel 2020 i movimenti in imbarco e sbarco di passeggeri nei porti italiani sono stati 32,5 milioni, in diminuzione del 51,9% rispetto al 2019. Ma presto si tornerà ai volumi del 2019, quando il traffico passeggeri complessivo pari a 67,5 milioni di persone aumentava del 26,9%, gli imbarchi e gli sbarchi dai traghetti sfioravano quota 18 milioni (+3,2%) e i crocieristi erano quasi 11,9 milioni (+10,2%)”.

L’occasione per parlare di turismo nautico è stata offerta dal ‘Nastro Rosa Tour’, progetto nato in seno a ‘Valore Paese Italia’ per promuovere le bellezze balneari della Penisola e il turismo active.



Il Nastro Rosa Tour è partito dall’Acquario di Genova e coinvolge anche la nave Italia, che parteciperà alla regata in programma fino al 28 agosto per promuovere il mare, i porti, i fari, i golfi e il turismo nel Belpaese. Un mese di vela in otto tappe nei mari d’Italia, da Genova a Venezia, passando per Civitavecchia, Gaeta e Napoli, sul mar Tirreno e per Brindisi, Bari e Marina di Ravenna sul mare Adriatico, con un progetto a medio-lungo termine di respiro internazionale. Le immagini della manifestazione verranno diffuse in 160 Paesi attraverso oltre 30 canali televisivi e attraverso il network Icarus Media.