Italia, last minute e budget più bassi: l’estate 2021 secondo Volagratis.com

19:30

Spesa media più bassa, last minute e tanta Italia. Questa la fotografia dell’estate 2021 scattata da Volagratis.com, che ha condotto un’analisi sulle prenotazioni arrivate tramite la piattaforma, confrontandole con la stagione estiva pre-pandemica del 2019.



Stando al portale, anche quest’anno gli italiani hanno optato principalmente per la Penisola: 6 su 10 hanno trascorso le vacanze entro i confini nazionali, confermando l’andamento emerso già nel 2020 (54% di prenotazioni “domestiche”) eallargando il gap rispetto al 2019, quando a scegliere località italiane era il 36% dei viaggiatori.

Le incertezze legate alla pandemia e l’introduzione del Green Pass a livello europeo hanno probabilmente frenato sempre più la scelta di partire per l’estero (40%). A confermarlo anche le prenotazioni solo hotel, dove si registra un incremento delle richieste del 246% rispetto al 2019 per l’Italia; per le prenotazioni dei voli si cresce del 26%, mentre per i pacchetti volo+hotel del 21%.



Alla difficoltà nel programmare al meglio le vacanze in questo particolare momento storico si lega anche il calo di partenze a giugno (18% contro il 24% del 2019), mentre luglio e agosto si confermano come i mesi più affollati (35% e 38%); a settembre, invece, sarà in partenza solo il 9% dei viaggiatori (contro l’11% del 2019).



Last minute

Trionfa il last minute. Secondo i dati di Volagratis.com, quasi 8 prenotazioni su 10 sono state fatte con un anticipo inferiore alle 8 settimane, il 49% addirittura a meno di 4 settimane dalla partenza.



La spesa media è scesa del 41% nell’acquisto dei voli, attestandosi su 270 euro, e del 13% per i pacchetti volo+hotel, passando a 1.465 euro. Leggera crescita invece per il budget previsto per le prenotazioni degli hotel (+6%) che si attesta sui 474 euro.



Il mare si conferma la destinazione di punta delle vacanze estive, scelta da 7 italiani su 10, e in crescita rispetto al 2019 (58%) a discapito delle città d’arte che invece dal 40% scendono al 30% di preferenze.