Airbnb si allea con il Fai per le dimore storiche

15:51

Airbnb, in collaborazione con il Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano e The LandmarkTrust, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (25 e 26 settembre2021), ha lanciato un'iniziativa volta a sostenere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Visitando il sito di Airbnb è infatti possibile prenotare soggiorni ed esperienze culturali e scoprire meravigliose dimore storiche, palazzi,riserve naturali e giardini mozzafiato contribuendo al tempo stesso alla loro conservazione.



Si possono ad esempio trascorrere tre o più notti in Beni quali la Mansarda del Frutteto o la Mansarda del Vigneto di Villa dei Vescovi, raffinatoedificio di inizio Cinquecento immerso nel verde dei Colli Euganei e ancora visitare Villa Necchi Campiglio a Milano o il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento. Interessanti anche le proposte del Landmark quali Casa Guidi a Firenze oppure l'ex monastero di Sant'Antonio a Tivoli. L. F.