10:11

Circa il 90% di quanto finora richiesto dalle agenzie e dai tour operator danneggiati dal Covid è stato erogato. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rispondendo al question time alla Camera sullo stato dei contributi a fondo perduto per gli operatori del settore.

“Riguardo alla procedura di liquidazione - ha spiegato il ministro, riporta milanofinanza.it - sono state presentate 7.120 istanze per un totale di circa 500 milioni di contributi richiesti. Ad oggi in concreto, sono stati erogati in favore dei beneficiari circa 445 milioni di euro, pari a circa il 90% del richiesto”.



La ripartizione dei fondi

In sostanza, ha indicato Garavaglia, “hanno ricevuto contributi 6.945 imprese, pari al 97,5% del totale dei richiedenti, mentre 175 imprese, circa il 2,5%, non hanno ricevuto alcun contributo per incongruenze dei dati dichiarati del certificato Durc”.



Per velocizzare l’erogazione dei fondi residui, Garavaglia ha invece precisato che “circa 128 milioni di euro saranno assegnati automaticamente ai soggetti che hanno presentato istanza di contributo. Per i restanti 32 milioni di euro stanziati per il 2021, è stato pubblicato un apposito avviso e quindi - ha aggiunto - prevediamo che entro l’anno verranno distribuiti anche questi”. A.D.A.